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15:54, 2 ноября 2022Ценности

Роскошную машину Елизаветы II выставят на торги без стартовой цены

Автомобиль Jaguar X-Type Estate королевы Елизаветы II уйдет с молотка без стартовой цены

Фото: Historics Auctioneers

Роскошный автомобиль Jaguar X-Type Estate, который принадлежал покойной королеве Великобритании Елизавете II, уйдет с молотка в конце осени без стартовой цены. Об этом сообщает Daily Mail.

Зеленый полноприводный универсал с пробегом 120 тысяч километров и светлым кожаным салоном оснащен трехлитровым двигателем V6, автоматической коробкой передач, а также климат-контролем и люком на крыше.

Машину выставит на торги аукционный дом Historics Auctioneers в Вейбридже, графство Суррей, 26 ноября. Ее готовы продать по любой предложенной цене, начиная с одного фунта стерлингов (70 рублей). Однако, по мнению экспертов, стоимость лота достигнет как минимум пятизначной суммы.

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«На фотографиях в интернете вы можете увидеть Ее Величество за рулем этой машины в солнцезащитных очках и ее фирменном платке. Она выглядела счастливой и здоровой, направляясь на прогулку из Виндзорского замка. С 2004 по 2009 год X-Type Estate не входил в число самых востребованных моделей бренда, но кто бы мог подумать, что он станет одним из любимых автомобилей королевы Елизаветы II?» — рассказали в Historics Auctioneers.

В октябре кусок фруктового торта со свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза, которая состоялась 29 июля 1981 года, выставили на продажу. На протяжении десятилетий он хранился в подарочной коробке у прислуги Виндзорского замка Найджела Рикеттса, посетившего церемонию бракосочетания в качестве гостя. Первоначальная стоимость десерта на аукционе оценивалась как минимум в 300 фунтов стерлингов (21 тысяча рублей).

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Карина Черных
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