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19:11, 2 ноября 2022Экономика

Крупнейший перевозчик товаров ликвидировал «дочку» в России

Контейнерный перевозчик Maersk ликвидировал дочернюю компанию в России

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Дочерняя компания крупнейшего в мире контейнерного перевозчика Maersk прекращает деятельность в России. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).

«Общество с ограниченной ответственностью "МАЭРСК"... уведомляет о том, что единственным участником ООО "МАЭРСК" (решение № Б/Н от 13 октября 2022 года) принято решение о ликвидации ООО "МАЭРСК" и назначении ликвидационной комиссии. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации», — указано на сайте федерального ресурса.

Датская судоходная и логистическая компания A. P. Moller — Maersk основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Перевозчик товаров работает в 130 странах, штат сотрудников превышает 100 тысяч человек.

В марте Maersk заявила о прекращении работы в России и продаже местных активов. В конце августа компания полностью покинула российский рынок.

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Мария Грушко
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