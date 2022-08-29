Датская судоходная и логистическая компания Maersk покинула российский рынок

Датская судоходная и логистическая компания A. P. Moller — Maersk покинула российский рынок. Об этом сообщает ТАСС.

После начала российской спецоперации на Украине компания пыталась продать свою долю в 30,75 проценты в российской компании Global Ports (GPI). В итоге покупателем стал партнер Maersk, группа компаний «Дело», которая является акционером Global Port. Теперь ее акционерный пакет составляет более 60 процента.

Согласно условиям сделки, в будущем Maersk сможет возобновить работу с «Дело». Стоимость сделки не разглашается.

В марте группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне ситуации на Украине. Кроме того, французский модный дом Louis Vuitton закрыл 124 бутика в России. Также временно перестали работать магазины Hermes и Chanel.

