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20:02, 2 ноября 2022Среда обитания

Раскрыта причина ажиотажного интереса россиян к жилью в Дубае

Altair Real Estate Dubai: россияне покупают жилье в Дубае, чтобы потом на нем заработать

Фото: Kent Tupas / Unsplash

Россияне в основном покупают жилье в Дубае (ОАЭ), чтобы потом заработать на его продаже или сдаче в аренду. Причину ажиотажного интереса жителей России к недвижимости в зарубежном городе раскрыл «Ленте.ру» риелтор агентства недвижимости Altair Real Estate Dubai Лев Лукович.

«В основном россияне покупают объекты с целью в дальнейшем более выгодно перепродать или сдавать в аренду. Отмечу, что времени на выбор недвижимости в Дубае сейчас нет. Все наиболее выгодные и ликвидные объекты уходят буквально за несколько дней. Рынок недвижимости Дубая был готов к наплыву иностранцев раньше, сейчас готов и будет готов в дальнейшем», — пояснил эксперт.

Лукович добавил, что новые интересные проекты продолжат появляться на рынке жилья в Дубае, так как в эмирате достаточно мест для строительства.

По данным Altair Real Estate, спрос со стороны россиян на покупку квартир и апартаментов по итогам сентября 2022 года стал рекордным — он вырос на 93,92 процента по сравнению с августом. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в марте, когда число запросов выросло на 85,94 процента относительно февраля.

Ранее стало известно, что россияне также установили рекорд по спросу на жилье для аренды в Дубае. В сентябре 2022 года число соответствующих запросов увеличилось 150,02 процента по сравнению с августом — это стало максимальным месячным приростом за последние несколько лет.

Нина Ташевская
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