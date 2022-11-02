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02:30, 2 ноября 2022Россия

Россия подпишет с Ираном соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Вице-премьер Новак: Россия и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Российский вице-премьер Александр Новак рассказал, что Москва в скором будущем собирается подписать с Ираном соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщает РИА Новости.

«Мы договорились также снимать все барьеры, существующие сегодня на пути развития торговли между нашими странами. И речь идет о снижении барьеров на границах третьих стран», — заявил он.

Ранее министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев сообщил о согласованном решении большинства стран Евразийского экономического союза перейти на оплату газа в российской валюте. Он также подчеркнул, что с течением времени объем торговли в национальных валютах продолжит расти.

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Марина Совина
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