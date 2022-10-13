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07:10, 13 октября 2022Экономика

Большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях

Министр по энергетике ЕЭК Кожошев: большинство стран ЕАЭС решили оплачивать газ в рублях

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев сообщил о согласованном решении большинства стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перейти на оплату газа в российской валюте. Его слова передает РИА Новости.

«По взаиморасчетам по газу в рамках Евразийского союза некоторые страны договорились между собой оплачивать российский газ только в российских рублях, с этим согласна Россия, Белоруссия, Армения и Кыргызстан», — заявил он. Кожошев уточнил, что Казахстан, который тоже хочет торговать в национальных валютах, рассматривает вариант перехода.

Министр подчеркнул, что с течением времени объем торговли в национальных валютах продолжит расти. Российский рубль будет укрепляться на фоне усиления взаиморасчетов в нацвалютах во всех странах, куда поставляется российское сырье и газ, отметил Кожошев.

Ранее председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович оценил шансы стран ЕАЭС вести нормальную работу в условиях санкций Запада. По его словам, странам евразийского союза необходимо сконцентрировать свои усилия на развитии ряда сфер, в частности, авиастроения и микроэлектроники.

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Варвара Кузьмина
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