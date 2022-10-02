Оценена возможность ЕАЭС работать в условиях санкций Запада

ЕЭК заявила, что у стран ЕАЭС достаточно ресурсов для работы в условиях санкций Запада

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в эфире телеканала «Беларусь 1» оценил возможность стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вести нормальную работу в условиях санкций Запада. По его словам, для этого у государств имеется достаточное количество ресурсов.

«Мы четко понимаем, что недружественные шаги объединенного Запада в отношении России и Беларуси не завтра завершатся, это надолго. Мы должны предусматривать и дальнейшее развитие, как работать в этих условиях. Есть много резервов, которые мы должны в обязательном порядке задействовать», — заявил он.

Мясникович подчеркнул, что странам ЕАЭС необходимо вести совместную инвестиционную деятельность, а также сосредоточить свои усилия на развитии таких сфер, как микроэлектроника, производство лекарств и авиастроение.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что Европейский союз (ЕС) продолжит усиливать санкции против России. Также он сообщил, что 27 лидеров стран Евросоюза 7 октября на саммите обсудят дальнейшее оказание военной и финансовой помощи Украине.