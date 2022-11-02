В нескольких областях Украины ограничили потребление электричества

В Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины ограничили потребление электричества

В нескольких регионах Украины, а именно в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, ввели ограничения на потребление электричества. Об этом в Telegram сообщила компания компания «Укрэнерго».

В компании считают, что графиков почасовых отключений электроэнергии уже недостаточно для поддержания стабильной работы энергосистемы. Их действие в трех регионах будет временно прекращено.

«Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужден предоставить с 11:00 (12:00 мск — прим. «Ленты.ру») операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у Украины будут резервы для восстановления разрушенной энергоструктуры. По его словам, в настоящий момент в этом вопросе Киеву помогают 12 государств, некоторые страны Европы передавали компании «Укрэнерго» оборудование последние восемь месяцев.