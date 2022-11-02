Киевские электросети сообщили об экстренных отключениях электричества в четырех районах

В Киеве произошли экстренные отключения электричества в четырех районах. Об этом сообщили в столичном отделении ДТЭК «Киевские электросети», передает РИА Новости.

«Друзья, в связи с ремонтом транзитной линии в области и перегрузкой оставшейся в работе линии мы вынуждены применить экстренное отключение Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки на время ремонта», — отмечалось в заявлении.

Предполагалось, что работы и отключения завершатся до конца дня 1 ноября.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что власти Киева рассматривают все сценарии и варианты того, как киевляне будут пережидать эту зиму, среди них — полное отсутствие света, воды и тепла.

