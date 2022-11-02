Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
22:11, 2 ноября 2022Культура

В России уточнили условия параллельного импорта продукции Marvel и Disney

Глава АВК Воронков: вопрос параллельного импорта фильмов Marvel и Disney может быть решен

Фото: Alexander Pohl / www.imago-images.de / Global Look Press

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков уточнил условия параллельного импорта в Россию продукции Marvel, Disney Pixar и DC Comics. Его слова передает ТАСС.

Как пояснил Воронков, продукция брендов Marvel, Disney Pixar, DC Comics вошла в обновленный перечень для параллельного импорта, однако на данный момент это не распространяется на фильмы и мультфильмы компаний. «Перечень для параллельного импорта на сегодня прежде всего подразумевает именно товары и юридически пока еще не может распространяться на права на аудиовизуальные произведения», — добавил он.

Глава АВК выразил уверенность, что отдельный список по аудиовизуальным правам недружественных стран будет сформирован в ближайшее время. По его мнению, включение продукции компаний в список параллельного импорта уже является важным шагом к формированию системы использования интеллектуальных прав в России.

Ранее Минпромторг России внес в список товаров, ввоз которых в страну разрешен в рамках программы параллельного импорта, алкогольные напитки. Речь идет об иностранных винах, шампанском и крепком алкоголе, в том числе Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo и Jack Daniel's.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Польша изъяла у посольства России базу отдыха
«Слишком красивая» для работы в IT девушка и стала успешным бьюти-блогером
Стало известно об обстреле ВСУ районов Артемовска для дискредитации России
Хавбек «Реала» установил рекорд Лиги чемпионов
В России уточнили условия параллельного импорта продукции Marvel и Disney
В Германии зарегистрированы более миллиона беженцев с Украины
В Госдуме предложили отказаться от признания CAS в России
Стало известно о смерти еще одного грузинского наемника на Украине
Посольство России прокомментировало изъятие базы отдыха под Варшавой
В турецком курортном городе произошло землетрясение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.