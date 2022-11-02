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20:49, 2 ноября 2022Экономика

В список параллельного импорта включили алкоголь

Минпромторг России внес в список параллельного импорта алкогольные напитки

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Минпромторг России внес алкогольные напитки в список товаров, ввоз которых в страну разрешен в рамках программы параллельного импорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ ведомства.

Речь идет об иностранных винах, шампанском и крепком алкоголе, в том числе Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo и Jack Daniel's.

США в рамках санкций против Москвы полностью запретили отгрузки спиртного, а ЕС — поставки алкоголя дороже 300 евро за единицу товара. Позднее Минпромторг РФ предложил внести в перечень для параллельного импорта некоторые алкогольные напитки. Согласно проекту документа, планировалось импортировать вина, шампанское и крепкие алкогольные напитки известных брендов. В частности, речь шла о таких брендах, как Martini, Moet, Jagermeister, White Horse, Gancia, Mondoro, Bacardi и другие.

Против этой идеи выступали в Минфине. Обоснование заключается в том, что такие схемы поставок могут серьезно увеличить риски ввоза в страну контрафактной продукции. При поставках без разрешения правообладателя отличить оригинальный алкоголь будет сложно.

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Платон Щукин
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