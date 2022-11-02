Россиян предупредили о риске выселения из-за задолженностей

Адвокат Рыжкова допустила выселение из квартиры из-за задолженностей при отсутствии денег

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова рассказала, в каком случае россияне могут лишиться квартиры. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Рыжкова напомнила, что согласно пункту 5 статьи 4 ФЗ «Об исполнительном производстве», взыскания за долги должны соответствовать условиям из исполнительного документа. Она предупредила россиян о риске выселения из квартиры при отсутствии денег. При этом единственную недвижимость конфисковать не имеют права.

Кредиторы тоже могут претендовать на долю в квартире, допустила эксперт. В ряде случаев у них есть право обратиться в суд и взыскать средства из доли супруга.

Ранее Россиянам напомнили о праве на бесплатное жилье. Cтарший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова напомнила, что граждане могут получить муниципальную или служебную недвижимость.