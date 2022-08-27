Россиянам напомнили о праве на бесплатное жилье

Юрист Гусятникова: россияне могут бесплатно получить муниципальное или служебное жилье

Cтарший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова в беседе с агентством «Прайм» напомнила о праве россиян на получение бесплатного муниципального или служебного жилья.

Как объяснила юрист, муниципальное жилье передается гражданам местными властями по договору социального найма, им можно пользоваться неограниченное количество времени. В нем можно жить, регистрировать других людей, однако его нельзя продать, подарить, использовать как предмет залога. За такое жилье не надо платить налогов.

По словам Гусятниковой, квартиру по договору социального найма могут получить люди, не имеющие собственного жилья и возможности его приобрести, либо семьи, где на каждого члена семьи приходится менее учетной нормы. Такие нормы могут быть разными в разных регионах. Однако, чтобы претендовать на муниципальное жилье, необходимо обратиться в местную администрацию и встать на очередь. При этом юрист предупредила, что подобные очереди двигаются очень медленно и люди могут ждать своих квартир десятки лет.

Вне очереди могут получить квартиры по соцнайму жители аварийных домов, те, кто проживает с родственниками, страдающими тяжелыми, хроническими заболеваниями и жители коммунальных квартир, в которых освобождаются комнаты, напомнила специалист.

Кроме того, продолжила Гусятникова, россияне могут получить бесплатно служебное жилье. Чаще всего их предоставляюет военным, судьям, сотрудникам правоохранительных органов, врачам, учителям, депутатам, чиновникам, дворникам, сотрудникам МЧС. Его могут дать тем, у кого нет в собственности других жилых помещений, и только на время работы в организации, получить такое жилье в собственность нельзя.

Однако работодатель может передать служебную квартиру муниципалитету, который оформит ее по договору социального найма, что позволит ее приватизировать. Также работодатели позволяют выкупать служебные квартиры по льготной цене, например, по выслуге лет.

Ранее россиянам рассказали о причинах выселения из одного типа жилья. Юристы напомнили, что лишиться служебного помещения до расторжения трудовых отношений можно из-за неоплаты коммунальных платежей в течение полугода, порчи имущества и ссор с соседям. Механизм выселения из служебного и муниципального жилья отличается. В случае с муниципальным наниматель получает взамен помещение с шестью квадратными метрами на человека, а в случае со служебным предоставлять другое жилье не обязаны.

