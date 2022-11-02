«Аэрофлот» запустил рейсы на популярный курорт Индии

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила рейсы на Гоа из Шереметьево

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила рейсы в Гоа, они будут выполняться три раза в неделю из аэропорта Шереметьево. О возобновлении полетов заявили в российском посольстве в Нью-Дели, передает ТАСС.

Отмечается, что первый самолет на популярный курорт Индии вылетел из Москвы в среду, 2 ноября. «Рейсы по этому маршруту отныне будут выполняться из аэропорта Шереметьево три раза в неделю самолетами Airbus A330», — добавили в диппредставительстве.

В октябре сообщалось, что в связи с дефицитом зарубежных направлений российские путешественники массово устремились на отдых в люксовые отели Гоа. Спрос на VIP-туры на популярный индийский курорт увеличился втрое в сравнении с допандемийным периодом.