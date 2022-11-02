Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:38, 2 ноября 2022Культура

В Госдуме предложили запретить выступления признанных иноагентами артистов

Депутат Госдумы Майданов предложил запретить выступления артистов, признанных иноагентами
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Денис Майданов

Денис Майданов. Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре, член фракции «Единая Россия» Денис Майданов предложил запретить выступления артистов, признанных иностранными агентами, на концертных площадках, а также в эфире радиостанций. Об этом он заявил на ежегодном форуме Общественной палаты «Сообщество», передает News.ru.

Политический деятель отметил, что музыкантам, критикующим Россию, необходимо запретить выступать на законодательном уровне.

«Я считаю, что человек, признанный иноагентом, должен быть полностью отключен от российского информационного поля. Должно быть удаление со всех платформ его контента, запрет на посещение радиостанций, телеканалов, даже упоминание в СМИ», — сообщил депутат.

Ранее стало известно, что Министерство культуры России опровергло разработку законопроекта о лишении званий артистов, уехавших за границу или осудивших специальную военную операцию на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил о росте численности войск НАТО у границ России в 2,5 раза
В нескольких областях Украины ограничили потребление электричества
Ценам на газ предсказали падение на 30 процентов
Гастроэнтеролог назвала лучшие методы диагностики заболеваний печени
Захарова анонсировала вызов посла Великобритании в МИД России
Американский сержант описал действия при поломке M1 Abrams на поле боя
Названа единственная потенциальная цель ударов КНДР на территории Японии
Cеверная Корея запустила несколько ракет в сторону Желтого и Японского морей
Предполагаемую убийцу Дарьи Дугиной объявили в международный розыск
Россияне стали тратить меньше денег на смартфоны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.