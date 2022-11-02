Названы округа Москвы с наибольшим ростом числа свободных готовых квартир

Est-a-Tet: больше всего предложение на вторичном рынке выросло в Зеленоградском АО Москвы

С января по октябрь 2022 года предложение на вторичном рынке жилья Москвы сильнее всего выросло в Зеленоградском административном округе (АО) — на 124 процента, до 710 лотов. Локации столицы с наибольшим увеличением числа свободных готовых квартир назвали аналитики Est-a-Tet в своем исследовании, пишет РБК.

На втором месте по росту экспозиции расположился Южный АО — там число доступных для покупки вторичных квартир выросло на 87 процентов, до 4,7 тысячи лотов. Третье место занял Сверо-Западный АО (плюс 74 процента, до 3,4 тысячи лотов).

Четвертую строчку с ростом на 68 процентов поделили Северный (до 5,2 тысячи лотов) и Юго-Восточный АО (до 4,5 тысячи лотов). Пятерку лидеров с увеличением показателя на 53 процента замыкают Западный (до 7 тысяч лотов) и Юго-Западный АО (до 4,1 тысячи лотов).

Ранее аналитики ЦИАН назвали мегаполисы России с наибольшим ростом предложения новостроек. Лидером рейтинга оказался Омск — там с января появилось в пять раз больше доступных для покупки квартир корпусов.