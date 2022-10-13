Названы мегаполисы России с наибольшим ростом предложения новостроек

ЦИАН: больше всего доступных для покупки жилья новостроек появилось в Омске

С января 2022 года больше всего доступных для покупки жилья новостроек появилось в Омске. Мегаполисы России с самым активным ростом предложения на первичном рынке назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, с начала года в Омске стало в пять раз больше корпусов, где открыты продажи строящегося жилья — в начале октября насчитывается 20 таких объектов. Второе место занимает Волгоград, где количество доступных для покупки новостроек выросло в 2,6 раза, до 51 корпуса. Третье место занимает Новосибирск — там количество проектов выросло на 50 процентов, до 258 корпусов.

В пятерку лидеров также вошли Нижний Новгород (плюс 19,1 процента, до 112 корпусов), Красноярск (плюс 19,1 процента, до 87 корпусов) и Екатеринбург (плюс 18,2 процента, до 175 корпусов). Москва заняла в рейтинге седьмое место — там число строящихся объектов в продаже увеличилось на 15,2 процента, до 950.

При этом в семи российских городах-миллионниках аналитики ЦИАН отметили отрицательную динамику. Сильнее всего с начала года количество доступных для покупки жилья новостроек сократилось в Самаре — минус 37,7 процента, до 33 корпусов.

Ранее аналитики портала «Мир квартир» назвали города России с подешевевшими новостройками. Лидером рейтинга стала Тверь — там по итогам третьего квартала первичное жилье снизилось в цене на 7,4 процента, до 98,5 тысячи рублей за один квадратный метр. Второе место занял Севастополь (минус 5,8 процента, до 162 тысяч рублей за «квадрат»), а третье — Челябинск (минус 3,7 процента, до 85,1 тысячи рублей за «квадрат»).