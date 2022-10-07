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Названы города с максимально подешевевшими новостройками

«Мир квартир»: новостройки подешевели в Твери, Севастополе и Челябинске
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В третьем квартале 2022 года новостройки сильнее всего подешевели в Твери, Севастополе и Челябинске. Города России с самым заметным снижением цен на первичном рынке назвали аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании.

По данным аналитиков, с июля по август средняя стоимость одного квадратного метра в строящихся домах сильнее всего снизилась в Твери — на 7,4 процента, до 98,5 тысячи рублей. Второе место занимает Севастополь — там «квадрат» подешевел в среднем на 5,8 процента, до 162 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает Челябинск, где новостройки подешевели на 3,7 процента, до 85,1 тысячи рублей за «квадрат».

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В топ-пять также вошли Калининград (минус 2,4 процента, до 137,1 тысячи рублей за «квадрат») и Нижний Тагил (минус 2,3 процента, до 59,5 тысячи рублей за «квадрат»). Москва заняла в рейтинге 13 строчку — в столице средняя стоимость квадратного метра в новостройках снизилась на 1 процент, до 331,3 тысячи рублей.

При этом сильнее всего, по данным «Мира квартир», новостройки подорожали в Новокузнецке (плюс 13,6 процента, до 95,2 тысячи рублей за «квадрат»), Мурманске (плюс 10,3 процента, до 101,8 тысячи рублей) и Красноярске (плюс 4,7 процента, до 106 тысячи рублей). В целом по России в третьем квартале 2022 года средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке жилья выросла на 0,6 процента, до 110 тысяч рублей.

«Удар по спросу и ценам на новостройки нанесло сворачивание банками субсидированных ипотечных программ под процент, близкий к нулю, и отмена ипотеки без первоначального взноса. Также на снижение спроса повлияла частичная мобилизация. Мы фиксируем падение интереса к приобретению жилья на 25 процентов по сравнению с прошлой осенью. Неопределенность, тревожность и невозможность прогнозирования в целом не подталкивают население к крупным покупкам», — пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.

Ранее специалисты компании SRG назвали крупные города России с подешевевшим жильем на вторичном рынке недвижимости. Лидером рейтинга стал Челябинск — там готовые квартиры потеряли в цене 3,19 процента. Вторую строчку рейтинга занял Ростов-на-Дону со снижением в 2,5 процента. Топ-3 списка замкнул Калининград, где стоимость «вторички» уменьшилась на 2,3 процента.

Нина Ташевская
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