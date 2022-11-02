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08:49, 2 ноября 2022Силовые структуры

Скрывавшегося 17 лет члена ОПГ осудят за вымогательство 10 тысяч долларов

В Хабаровске скрывавшегося 17 лет в Москве участника ОПС «Общак» осудят за вымогательство

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Хабаровском крае 58-летний россиянин предстанет перед судом по делу о вымогательства, совершенном в 2005 году. Об этом в среду, 2 ноября, «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева.

По данным надзорного ведомства, весной 2005 года он и трое его подельников требовали у предпринимателя валюту в эквиваленте 278,5 тысяч рублей из-за несуществующего долга. Речь шла о сумме в 10 тысяч долларов, уточняет пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. В случае отказа сообщники угрожали расправой бизнесмену и его семье. В результате мужчина испугался и передал им свою машину.

После совершения преступления обвиняемый скрылся и был объявлен в розыск. Спустя 17 лет правоохранители установили личность преступника — выяснилось, что он более 15 лет жил в Москве без действующего паспорта и полиса. Также он официально не работал. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, фигурант — боксер Юрий Юсупов. Он был участником одной из организованных преступных группировок (ОПГ), входящей в организованное преступное сообщество (ОПС) «Общак». После разгрома ОПС мужчина покинул Хабаровск и переехал в столицу.

Сейчас он находится в СИЗО. Отмечается, что его подельники ранее уже получили сроки и отбыли наказание в колонии.

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Елизавета Новикова
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