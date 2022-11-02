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17:16, 2 ноября 2022Ценности

Парикмахеры назвали вредоносные последствия сна с мокрыми волосами

Парикмахеры салона That Cosmetology School: сон с мокрыми волосами приводит к их ломкости

Фото: unsplash

Парикмахеры салона красоты That Cosmetology School, расположенный в Джорджтауне, назвали вредоносные последствия сна с мокрыми волосами. Соответствующий видеоролик появился на официальном аккаунте заведения в TikTok.

По словам экспертов, сон с мокрыми волосами может привести к их ломкости. В связи с этим стилисты порекомендовали сразу после мытья головы не расчесывать пряди и сушить их посредством полотенца, изготовленное из микрофибры.

Кроме того, специалисты перечислили несколько правил, которые необходимо соблюдать при уходе за волосами. Так, они призвали зрителей полностью смывать кондиционер с прядей, поскольку это может привести к секущимся концам, и всегда использовать термозащиту.

Редакторы портала The Financial Express назвали опасные последствия расчесывания мокрых волос. По словам экспертов, когда волосы находятся во влажном состоянии, в них разрушаются водородные связи. Данное явление приводит к ломкости прядей. Расчесывание, в свою очередь, может вдобавок нарушить их эластичность. Однако, как отмечают специалисты, упомянутая проблема не распространяется на вьющиеся волосы, поскольку они легче поддаются укладке, будучи мокрыми.

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Мария Винар
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