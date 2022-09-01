Названы опасные последствия расчесывания мокрых волос
Редакторы портала The Financial Express назвали опасные последствия расчесывания мокрых волос. Соотвествующий материал появился на сайте издания.
По словам экспертов, когда волосы находятся во влажном состоянии, в них разрушаются водородные связи. Данное явление приводит к ломкости прядей. Расчесывание, в свою очередь, может вдобавок нарушить их эластичность (способность волос растягиваться и возвращаться к первоначальной длине без повреждений — прим. «Ленты.ру»). Однако, как отмечают специалисты, упомянутая проблема не распространяется на вьющиеся волосы, поскольку они легче поддаются укладке, будучи мокрыми.
Чтобы избежать проблемы, необходимо расчесывать влажные пряди расческой из углеродного волокна с широкими зубьями, считают авторы материала. Начинать процесс рекомендуется с концов. Затем необходимо аккуратно перейти к середине, и в конце — к корням. Данные действия не следует выполнять в обратном порядке, поскольку это может привести к сечению волос.
Кроме того, эксперты посоветовали наносить на пряди несмываемый спрей перед расчесыванием и сушить волосы естественным способом либо с термозащитной сывороткой.
В июле ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина рассказала россиянкам о вреде сна с мокрыми волосами. По словам врача, мокрые пряди становятся слабыми и вследствие чего легко повреждаются. Кроме того, специалист заявила, что привычка спать с влажными волосами может поспособствовать появлению грибка, который вызывает перхоть.