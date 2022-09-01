Названы опасные последствия расчесывания мокрых волос

The Financial Express: расчесывание мокрых волос приводит к их ломкости

Редакторы портала The Financial Express назвали опасные последствия расчесывания мокрых волос. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, когда волосы находятся во влажном состоянии, в них разрушаются водородные связи. Данное явление приводит к ломкости прядей. Расчесывание, в свою очередь, может вдобавок нарушить их эластичность (способность волос растягиваться и возвращаться к первоначальной длине без повреждений — прим. «Ленты.ру»). Однако, как отмечают специалисты, упомянутая проблема не распространяется на вьющиеся волосы, поскольку они легче поддаются укладке, будучи мокрыми.

Чтобы избежать проблемы, необходимо расчесывать влажные пряди расческой из углеродного волокна с широкими зубьями, считают авторы материала. Начинать процесс рекомендуется с концов. Затем необходимо аккуратно перейти к середине, и в конце — к корням. Данные действия не следует выполнять в обратном порядке, поскольку это может привести к сечению волос.

Кроме того, эксперты посоветовали наносить на пряди несмываемый спрей перед расчесыванием и сушить волосы естественным способом либо с термозащитной сывороткой.

В июле ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина рассказала россиянкам о вреде сна с мокрыми волосами. По словам врача, мокрые пряди становятся слабыми и вследствие чего легко повреждаются. Кроме того, специалист заявила, что привычка спать с влажными волосами может поспособствовать появлению грибка, который вызывает перхоть.