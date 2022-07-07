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Россиянкам рассказали о вреде сна с мокрыми волосами

Врач Савкина заявила, что привычка спать с мокрой головой способствует размножению клещей

Фото: Chris Slupski / Unsplash

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина рассказала россиянкам о вреде сна с мокрыми волосами. Ее комментарии приводит издание Woman's Day.

По словам Савкиной, стержень волоса состоит из белков и химических связей, которые делятся на три вида: водородные, ионные и дисульфидные. Врач отметила, что первые два больше всего подвержены негативному влиянию внешней среды, в том числе воды. «Мокрые волосы становятся слабыми — их поверхностный слой разбухает, чешуйки кутикулы перестают плотно прилегать к стержню, и они легко повреждаются», — заявила собеседница издания.

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Помимо этого, специалистка предупредила, что привычка спать с влажными волосами может поспособствовать появлению грибка, который вызывает перхоть, а мокрая подушка становится благоприятной средой для размножения клещей.

В заключение Савкина посоветовала сушить волосы феном при температурном режиме от 47 до 61 градуса по Цельсию на расстоянии 15 сантиметров от головы и перед сном собирать их в пучок, если нет возможности высушить.

В июне парикмахер Зои Ирвин указала на главные ошибки при мытье головы, которые могут негативно повлиять на качество волос. Специалистка назвала неправильным применение слишком большого количества шампуня и нанесение кондиционера на корни волос. Она порекомендовала не тереть волосы слишком активно, поскольку интенсивные движения могут повредить их структуру.

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Мария Винар
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