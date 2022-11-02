Появились данные о раздавившем в Москве такси вместе с пассажиром водителе фуры

Водитель фуры, раздавивший такси вместе с пассажиром в Москве, имеет больше 100 штрафов

Водитель грузовой фуры, раздавивший такси вместе с пассажиром на улице 1905 года в центре Москвы, имеет больше 100 штрафов, причем четыре из них не оплачены (больше 14 тысяч рублей). Такие данные появились в Telegram-канале «360».

Кроме того, за большегрузом числится три ДТП. По данным «360», автомобиль принадлежит 38-летнему мужчине.

По предварительной информации, за рулем грузовика в момент ДТП находился 27-летний мужчина, отмечается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Он сбежал, в настоящее время его ищут полицейские.

В результате аварии погибли таксист и женщина-пассажир, их личности устанавливаются.

О ДТП в центре Москвы стало известно в среду, 2 ноября. В машину такси на высокой скорости влетел большегруз. За несколько секунд до аварии в салон такси сел пассажир. После столкновения водитель грузовика сбежал.