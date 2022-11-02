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10:25, 2 ноября 2022Россия

В Москве грузовик смял такси с водителем и пассажиром внутри

«112»: в Москве грузовик смял такси с водителем и пассажиром внутри, таксист скончался

Кадр: Telegram-канал «Московские новости»

В центре Москвы на улице 1905 года грузовик смял такси с водителем и пассажиром внутри, таксист скончался на месте. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По предварительным данным, водитель большегруза скрылся с места ДТП. В городском департаменте транспорта подтвердили факт происшествия.

Сейчас на месте ДТП начали работу оперативные службы.

По сведениям Дептранса, за несколько секунд до аварии в такси сел пассажир. Получил ли он повреждения, на данный момент неизвестно. Водителя грузовика сейчас ищут.

Ранее в на трассе в Подмосковье водитель Gelandewagen устроил массовую смертельную аварию.

Водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с несколькими автомобилями. В результате погиб водитель такси, еще два человека доставили в больницу.

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Анна Щербакова
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