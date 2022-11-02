Найдена неожиданная причина роста цен в мире

Экономисты связали рост цен в мире с безработицей двухлетней давности

Рост цен в мире могла спровоцировать проблема двухлетней давности, предположили экономисты. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на серию публикаций NBER двух экономистов Международного валютного фонда (МВФ) Дэниела Лея и Прачи Мишры, а также Лоренса Болла из университета Джонса Хопкинса.

Неожиданной причиной инфляции могла стать искусственная безработица, а не только подорожание энергоносителей как следствие антироссийских санкций.

Аналитики считают, что в разгар пандемии коронавируса и карантинных ограничений возможность нормально работать во многом была ограничена. И это только спровоцировало отложенный эффект инфляции, который начался лишь в 2022 году.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал отказ от российских углеводородов причиной инфляции в мире. Этот фактор наряду с недостатком инвестиций в энергетической отрасли ведет к дефициту энергоресурсов и росту цен на них, что, в свою очередь, раскручивает инфляционную спираль в мире, считает он.