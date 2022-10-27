Глава «Роснефти» Сечин назвал отказ от российских углеводородов причиной инфляции в мире

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал отказ от российских углеводородов причиной инфляции в мире, пишет РИА Новости. Этот фактор наряду с недостатком инвестиций в энергетической отрасли ведут к дефициту энергоресурсов и росту цен на них, что, в свою очередь, раскручивает инфляционную спираль в мире, считает он.

«При этом ведущие европейские энергетические компании, несмотря на разразившийся в регионе энергетический кризис, под давлением климатической политики продолжают снижать инвестиции в нефтяную отрасль», — добавил бизнесмен.

Сечин напомнил, что британская Shell заявила о полном прекращении геологоразведки в новых бассейнах к 2025 году, а итальянская Eni намерена довести долю газа в добыче до 60 процентов в 2030 году и до 90 процентов к 2040 году, сокращая добычу нефти.

Ранее глава «Роснефти» заявил, что введение потолка цен на нефть и газ подрывает не только основы рынка, но и отменяет суверенные права стран на свои ресурсы. Он также назвал цены на газ в США в пять раз более низкими, чем в Европе.

Между тем объемы запасенного к зиме газа в Европе превысили потребность региона в данном виде топлива. Причиной образования избытка топлива стала теплая погода и активное наращивание поставок.