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10:47, 27 октября 2022Экономика

Сечин назвал ценовой потолок на нефть и газ отменой прав стран на ресурсы

Глава «Роснефти» Сечин: потолок цен на нефть и газ отменит права стран на свои ресурсы

Фото: Hendrik Schmidt / Globallookpress.com

Введение потолка цен на нефть и газ подрывает не только основы рынка, но и отменяет суверенные права стран на свои ресурсы, заявил исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, его слова приводит ТАСС.

«Идея, по сути, заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что "правильным" странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем "неправильным". Самих США, естественно, никакие ограничения не касаются», — объяснил Сечин.

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Он также назвал цены на газ в США в пять раз более низкими, чем в Европе. Ранее Евросоюз отказался от планов по введению потолка цен на газ из-за внутренних разногласий и возможных проблем с поставками. Во избежание резких колебаний цен на газ ЕК предложит странам блока совместные закупки.

Между тем объемы запасенного к зиме газа в Европе превысили потребность региона в данном виде топлива. Причиной образования избытка топлива стала теплая погода и активное наращивание поставок.

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Платон Щукин
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