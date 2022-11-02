В российском доме правоохранители обнаружили самодельную ручную гранату

В Ингушетии нашли самодельную ручную гранату в сельском доме, подозреваемый задержан

В Ингушетии обнаружили самодельную ручную гранату в доме местного жителя. Об этом в среду, 2 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным ведомства, правоохранители нашли устройство в доме на улице Казахская в селе Сурхахи. Отмечается, что граната состояла из корпуса осколочной гранаты ОГ-17 с зарядным взрывным веществом.

Вскоре задержали мужчину, который стал подозреваемым в изготовлении запрещенного орудия. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в Назрани.

Ранее стало известно, что в подмосковной Дубне правоохранители нашли склад оружия и боеприпасов в доме 47-летнего индивидуального предпринимателя.

