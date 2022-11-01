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20:45, 1 ноября 2022Силовые структуры

В подмосковном доме предпринимателя нашли склад оружия и боеприпасов

В подмосковной Дубне правоохранители нашли оружейный склад у 47-летнего предпринимателя
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Николай Корешков / Коммерсантъ

В подмосковной Дубне правоохранители нашли склад оружия и боеприпасов в доме 47-летнего индивидуального предпринимателя. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, 31 октября у бизнесмена изъяли пистолет Макарова, пистолет-пулемет системы Шпагина, винтовку «Тигр», охолощенный автомат Калашникова, карабин «Сайга», два ружья, тубус от ручного противотанкового гранатомета и несколько магазинов.

Кроме того, полицейские обнаружили у фигуранта противопехотную и противотанковую мины, а также более 230 патронов. Отмечается, что, скорее всего, оружие мужчина хранил незаконно. Сейчас проводится проверка.

Ранее склад с боеприпасами и взрывчатыми веществами обнаружили в квартире 16-летнего подростка на юго-западе Москвы.

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Екатерина Власова
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