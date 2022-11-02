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14:26, 2 ноября 2022Силовые структуры

Вероятность выдачи предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной России оценили

Юрист Айрапетов: вопрос о выдаче Вовк будет приниматься страной по ее местонахождению

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вопрос о выдаче России предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной Натальи Вовк будет приниматься страной ее местонахождения. Ордер на выдачу лица по линии Интерпола вовсе не свидетельствует о том, что это лицо будет выдано на 100 процентов, сообщил юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность экстрадиции.

Решение за Эстонией

Стало известно, что предполагаемую убийцу журналистки Дарьи Дугиной, гражданку Украины Наталью Вовк, объявили в международный розыск по линии Интерпола. Также суд заочно арестовал фигурантку. Вовк будет заключена под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции. Ей грозит до 20 лет колонии.

«Интерпол предусматривает, что все страны, входящие в организацию, а это и Эстония, и Латвия, и практически все европейские страны, обязаны будут при обнаружении указанного гражданина на своей территории его задержать и поставить перед национальными органами следствия и суда вопрос об экстрадиции в Россию, то есть по месту совершения преступления», — рассказал Айрапетов.

Вопрос об экстрадиции по линии Интерпола будет приниматься судом государства, в частности Эстонии, если информация о местонахождении Вовк достоверна

Артур Айрапетовчлен палаты адвокатов города Москвы

Политический мотив

Адвокат отметил, что национальный суд чаще всего удовлетворяет ходатайство стороны, которая просит об экстрадиции. Однако в случае с Вовк может быть использована политическая ситуация.

«Устав Интерпола содержит такую статью, статья номер три, которая гласит о том, что лица, привлекаемые к ответственности в той или иной стране по политическим мотивам, организация не включает в список разыскиваемых лиц и не предпринимает никаких мер, предусмотренных соглашением по экстрадиции. Позиция защиты госпожи Вовк, скорее всего, как раз и будет ссылаться на то, что данный ордер является недействительным, так как запрос России носит политический характер», — считает Айрапетов.

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20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье был взорван автомобиль, в котором находилась журналистка Дарья Дугина. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк. Она скрылась в Эстонии.

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Алена Шевченко
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