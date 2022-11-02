Предполагаемую убийцу Дарьи Дугиной объявили в международный розыск

Предполагаемую убийцу журналистки Дугиной украинку Вовк объявили в международный розыск

Предполагаемую убийцу журналистки Дарьи Дугиной гражданку Украины Наталью Вовк объявили в международный розыск. Об этом в среду, 2 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Также суд заочно арестовал фигурантку. Вовк будет заключена под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции. Ей грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что гражданин Украины Богдан Цыганенко, которого российские спецслужбы считают предполагаемым пособником убийства Дугиной, удалил свои аккаунты в мессенджерах.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Журналистка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк. Она скрылась в Эстонии, так же как и ее пособник Цыганенко.