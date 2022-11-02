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12:15, 2 ноября 2022Мир

Завод iPhone в Китае оказался в зоне строгого локдауна из-за коронавируса

Власти Китая ввели локдаун в экономической зоне Чжэнчжоу, где расположен завод iPhone

Фото: Joyce Zhou / Reuters

Власти Китая ввели строгий локдаун из-за коронавируса в экономической зоне аэропорта Чжэнчжоу, где расположено крупнейшее предприятие по производству смартфонов iPhone. В зоне карантина оказался завод производителя электроники из Тайваня Foxconn, передает ТАСС.

В администрации экономической зоны заявили, что ситуация с заражаемостью в регионе остается тяжелой. Ограничения введены до 9 ноября. Жителям района запретили собираться большими компаниями и выходить из дома, их обязали регулярно сдавать тесты на COVID-19.

Локдаун также предполагает остановку работы общественного транспорта и коммерческих предприятий, а также перевод сотрудников административного персонала на дистанционный формат работы.

Ранее Reuters писало о риске резкого падения производства iPhone на одном из крупнейших заводов на 30 процентов из-за жестких правил по борьбе с распространением коронавируса в стране. Источники агентства сообщили, что некоторые сотрудники завода Foxconn недовольны политикой локдаунов и отказываются продолжать работу.

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Виктория Кондратьева
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