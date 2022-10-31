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12:14, 31 октября 2022Экономика

Стало известно о риске резкого падения производства iPhone

Reuters: производство iPhone на заводе в Китае, возможно, упадет на 30% из-за локдаунов

Фото: Tron Le / Unsplash

В Китае заявили о риске резкого падения производства смартфонов iPhone на одном из крупнейших заводов на 30 процентов из-за жестких правил по борьбе с распространением коронавируса в стране. Об этом стало известно Reuters.

Источники агентства сообщили, что некоторые сотрудники завода тайваньской компании Foxconn (крупнейший производитель iPhone в мире) в китайском Чжэнчжоу недовольны политикой локдаунов и отказываются продолжать работу. В соответствии с политикой нулевой терпимости к COVID в стране, в районах, где обнаруживаются случаи заражения, фабрикам разрешают продолжить работу, но в условиях замкнутого цикла, когда рабочие обязаны жить и работать на предприятии.

Foxconn уже пытается увеличить производство на другом заводе в Шэньчжэнь, чтобы компенсировать возможный дефицит гаджетов Apple в случае сокращения выпуска в Чжэнчжоу. Дополнительные трудности накладывает сезонный рост спроса в конце года перед началом периода праздников и отпусков, указывает Reuters. Однако источники подчеркивают, что на фабрике в Чжэнчжоу все еще остается много рабочих, и производство продолжается.

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В мае шанхайский завод другого поставщика Apple, сборщика MacBook Quanta Computer, также пострадал от хаоса на предприятии после обнаружения случаев заражения коронавирусом среди рабочих, хотя на фабрике тоже была внедрена система замкнутого цикла.

Ранее многие аналитики сообщали о планах Apple перенести часть производства гаджетов из Китая в другие страны, в частности в Индию. Таким образом американская компания хотела скорректировать цепочки поставок и оказаться менее зависимой от одной страны. Тем не менее Китай остается одним из крупнейших рынков сбыта для Apple, и там производится более 90 процентов iPhone компании.

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Данил Дмитриев
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