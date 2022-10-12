Запланирован перенос производства iPhone и Mac из Китая

Инсайдер Мин-Чи Ко: Apple частично перенесет производство iPhone за пределы Китая

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко рассказал, как Apple будет переносить производство продукции из Китая в другие регионы. Об этом специалист сообщил в своем Twitter.

Аналитик опубликовал дорожную карту, согласно которой Apple частично перенесет производство и сборку смартфонов и компьютеров из Китая в Индию и Таиланд в течение трех-пяти лет. Таким образом американская компания намерена скорректировать цепочки поставок и оказаться менее зависимой от одной страны — в том числе из-за напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином.

Уточняется, что индийская компания Tata Group будет работать с Pegatron или Wistron, чтобы организовать производство и сборку iPhone на территории Индии. В настоящий момент все MacBook собираются в Китае, однако в будущем Apple запланировала сделать основной производственной площадкой завод в Таиланде. Относительно переноса производства других устройств за пределы Китая не сообщается.

По словам специалиста, в перспективе трех-пяти лет Apple намерена поставлять на американский рынок смартфоны и компьютеры, произведенные за пределами Китая. Мин-Чи Ко заявил, что рынок США составляет 25-30 процентов от мировых поставок Apple. В долгосрочной перспективе произведенные в Китае устройства будут продаваться только на местном рынке.

В конце сентября Apple объявила о решении начать производство iPhone 14 в Индии. Журналисты Reuters отмечали, что Индия является вторым по величине рынком смартфонов после КНР.