Италия приостановила рассмотрение нового пакета поставок оружия Украине

Il Messaggero: в Италии приостановили рассмотрение шестого пакета поставок оружия Украине

Итальянские власти приостановили рассмотрение нового, шестого пакета военной помощи Украине, пишет местная газета Il Messaggero со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, приостановка произошла из-за того, что сначала «необходимо согласовать списки с НАТО и вникнуть в детали военных запросов Киева». В Риме считают, что по итогам работы будет понятно, какой тип вооружения необходим Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Газета добавила, что при поставке оружия может возникнуть ряд проблем. Италия не обладает достаточным количеством зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T, запрошенных ВСУ, поэтому в случае их отправки Киеву Рим может лишиться своей системы защиты. Кроме того, итальянская сторона еще не полностью поставила оружие, обещанное в предыдущих пакетах.

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что поставляемое Римом ВСУ оружие не может использоваться для поражения целей на территории России.