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01:48, 2 ноября 2022Мир

Италия приостановила рассмотрение нового пакета поставок оружия Украине

Il Messaggero: в Италии приостановили рассмотрение шестого пакета поставок оружия Украине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Итальянские власти приостановили рассмотрение нового, шестого пакета военной помощи Украине, пишет местная газета Il Messaggero со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, приостановка произошла из-за того, что сначала «необходимо согласовать списки с НАТО и вникнуть в детали военных запросов Киева». В Риме считают, что по итогам работы будет понятно, какой тип вооружения необходим Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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Газета добавила, что при поставке оружия может возникнуть ряд проблем. Италия не обладает достаточным количеством зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T, запрошенных ВСУ, поэтому в случае их отправки Киеву Рим может лишиться своей системы защиты. Кроме того, итальянская сторона еще не полностью поставила оружие, обещанное в предыдущих пакетах.

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что поставляемое Римом ВСУ оружие не может использоваться для поражения целей на территории России.

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Марина Совина
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