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12:41, 2 ноября 2022Россия

В СПЧ отреагировали на избиение российского школьника детьми мигрантов

В СПЧ выяснят обстоятельства избиения школьника детьми мигрантов под Новосибирском

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В президентском Совете по правам человека (СПЧ) выяснят обстоятельства избиения школьника детьми мигрантов из Таджикистана в селе Новолуговое под Новосибирском. Об этом заявил член Совета Кирилл Кабанов в Telegram-канале.

«В Новосибирской области фактически действует этническая организованная преступная группа, состоящая из несовершеннолетних, занимающаяся уже на системной основе избиениями наших детей, вымогательством у них денег», — отреагировал на случившееся Кабанов.

Он рассказал, что СПЧ подготовит обращение к руководству Следственного комитета и МВД. В случае если жесткие меры по отношению к нарушителям не будут приняты, подобные случаи будут происходить по всей стране, считает член президентского совета.

Кабанов вспомнил случай в Обнинске, когда дети мигрантов запугивали одноклассников и пытались изнасиловать четвероклассницу. Впоследствии губернатор Калужской области Владислав Шапша принял жесткие ограничительные меры в отношении приезжих, а детей мигрантов выдворили из страны. Член СПЧ назвал такие действия единственно верным решением.

Дети мигрантов жестоко избили 14-летнего подростка в Новосибирской области в конце октября.

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Анастасия Шейкина
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