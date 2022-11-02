Корабль ВМС Китая прошел через территориальные воды Японии

Минобороны Японии заявило о проходе корабля ВМС Китая через территориальные воды страны

Корабль ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прошел через японские территориальные воды, пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны Японии.

Как заявили в военном ведомстве, судно появилось возле юго-западной части страны — около острова Кутиноэрабу, который относится к префектуре Кагосима.

Через некоторое время корабль покинул японские территориальные воды в районе острова Якусима той же префектуры. Он направился на юго-восток. Министерство собирает дополнительную информацию о действиях китайского корабля.

Ранее военно-морские силы самообороны Японии, а именно два корабля и патрульный самолет, отследили передвижение российских кораблей вдоль восточного побережья государства. Противолодочные корабль «Удалой», три сторожевых корабля «Стерегущий» и корабль измерительного комплекса «Маршал Неделин» прошли вдоль японских берегов с севера на юго-запад.