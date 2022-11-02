Кадыров объяснил увольнение Алаудинова словами о «пути Ахмата-Хаджи»

Глава Чечни Кадыров, говоря об увольнении Алаудинова, рассказал о «пути Ахмата-Хаджи»

Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря об увольнении секретаря командира подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова с должности секретаря Совбеза региона, рассказал о «пути Ахмата-Хаджи». Об этом он порассуждал в своем Telegram-канале.

По словам чеченского главы, у тех, кто служит в команде Ахмата Кадырова, нет ни должностей, ни званий, ни орденов, ни медалей. «Быть на пути Ахмата-Хаджи — это превыше всего», — подчеркнул он.

Указ об освобождении Алаудинова от должности секретаря Совета безопасности Чечни был опубликован 2 ноября. При этом он продолжает занимать должности помощника главы Чечни по силовому блоку, а также командира спецподразделения «Ахмат», которое участвует в СВО.