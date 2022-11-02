Кадыров освободил от должности секретаря Совбеза Чечни

Глава Чечни Кадыров освободил от должности секретаря Совбеза республики Алаудинова

Командира подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова освободили от должности секретаря Совета безопасности Чечни. Соответствующий указ главы республики Рамзана Кадырова опубликован на сайте главы и правительства региона.

«Освободить Алаудинова Апты Ароновича от занимаемой должности секретаря совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики по собственной инициативе с 31 октября 2022 года», — говорится в сообщении.

Алаудинов занимал должность секретаря Совбеза республики с июля. В августе он был награжден званиями Героя России и Героя Луганской народной республики (ЛНР) за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территории ЛНР.

При этом Алаудинов продолжает занимать должности помощника главы Чечни по силовому блоку, а также командира спецподразделения «Ахмат», который участвует в спецоперации России на Украине.

