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17:17, 2 ноября 2022Россия

Кадыров освободил от должности секретаря Совбеза Чечни

Глава Чечни Кадыров освободил от должности секретаря Совбеза республики Алаудинова

Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ

Командира подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова освободили от должности секретаря Совета безопасности Чечни. Соответствующий указ главы республики Рамзана Кадырова опубликован на сайте главы и правительства региона.

«Освободить Алаудинова Апты Ароновича от занимаемой должности секретаря совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики по собственной инициативе с 31 октября 2022 года», — говорится в сообщении.

Алаудинов занимал должность секретаря Совбеза республики с июля. В августе он был награжден званиями Героя России и Героя Луганской народной республики (ЛНР) за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территории ЛНР.

При этом Алаудинов продолжает занимать должности помощника главы Чечни по силовому блоку, а также командира спецподразделения «Ахмат», который участвует в спецоперации России на Украине.

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Сергей Истомин
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