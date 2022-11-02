Кадыров освободил от должности секретаря Совбеза Чечни
Командира подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова освободили от должности секретаря Совета безопасности Чечни. Соответствующий указ главы республики Рамзана Кадырова опубликован на сайте главы и правительства региона.
«Освободить Алаудинова Апты Ароновича от занимаемой должности секретаря совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики по собственной инициативе с 31 октября 2022 года», — говорится в сообщении.
Алаудинов занимал должность секретаря Совбеза республики с июля. В августе он был награжден званиями Героя России и Героя Луганской народной республики (ЛНР) за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территории ЛНР.
При этом Алаудинов продолжает занимать должности помощника главы Чечни по силовому блоку, а также командира спецподразделения «Ахмат», который участвует в спецоперации России на Украине.