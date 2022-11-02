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15:59, 2 ноября 2022Среда обитания

Причиной канализационного коллапса в Волгограде назвали ошибки 1970-х годов

Власти Волгограда назвали причину канализационного коллапса

Кадр: Волгоградская правда / YouTube

Власти Волгограда назвали причину канализационного коллапса, в результате которого сточные воды залили несколько районов, а почти 200 тысяч жителей остались без воды и отопления. Авария произошла из-за ошибки 1970-х годов, передает РБК.

«В ходе расчистки места повреждения было установлено, что канализационный коллектор на данном участке не соответствует данным топографической съемки. Вместо бетонных конструкций здесь были проложены трубы из металла, не предназначенного для подобных сетей», — заявили в комитете по информационной политике Волгограда. Отмечается, что установить причину такого исполнения невозможно, так как коллектор был построен слишком давно.

Помимо основной металлической трубы из-за намокшего от дождя грунта проломилась резервная труба, что стало причиной обрушения коллектора. Власти города уточнили, что все излившиеся сточные воды были отведены в ливневую канализацию.

Из-за канализационной аварии следственный отдел по Ворошиловскому району Волгограда возбудил уголовное дело. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства коллапса, расследование находится под контролем Следственного комитета России.

Александра Качан
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