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16:55, 2 ноября 2022Экономика

Товарооборот России с одной страной Центральной Азии взлетел

Товарооборот между Россией и Киргизией вырос на 42 процента за январь-август

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Товарооборот между Россией и Киргизией взлетел на 42 процента за январь-август по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказал глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров, передает ТАСС.

Взаимная торговля двух стран превысила два миллиарда долларов за этот период. Экспорт в Россию вырос практически в два раза, отметил Жапаров. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук добавил, что две страны являются стратегическими партнерами и союзниками в Центральной Азии.

Не только с этой страной Россия нарастила торговлю. Так, товарооборот между Россией и Ираном по результатам восьми месяцев этого года взлетел на 35,4 процента, до 3,3 миллиарда долларов. Министр нефти Ирана Джавад Оуджи сказал, что Москва и Тегеран переживают «золотой период» своего сотрудничества.

По данным ФТС России, в 2021 году объем взаимной торговли России с Ираном по сравнению с 2020 годом увеличился на 81,4 процента — до четырех миллиардов долларов.

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Платон Щукин
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