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11:15, 2 ноября 2022Культура

Звезда сериала «Клон» Карла Диас выйдет замуж за депутата

Актриса из сериала «Клон» Карла Диас выйдет замуж за депутата и зоозащитника

Фото: @carladiaz

31-летняя бразильская актриса Карла Диас, исполнившая роль Хадижи в сериале «Клон», выйдет замуж. Об этом ее жених, депутат и зоозащитник Фелипе Бекари, сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Артистка состояла в отношениях со своим возлюбленным на протяжении последних нескольких лет. «Она сказала "да"! Любовь, верность — это то, что мы строим вместе с первого дня знакомства! Я восхищаюсь этой сильной женщиной. Люблю тебя, Карла!» — написал Диас.

Дату свадьбы, а также подробности праздничной церемонии пара предпочла не раскрывать.

В январе этого года актриса сериала «Клон» Франсуаза Фортон умерла после тяжелой болезни.

Ранее стало известно, что 49-летняя британская актриса и звезда сериала «Игра престолов» Лина Хиди тайно вышла замуж. Свадебная церемония звезд состоялась в Италии, среди гостей были замечены коллега Хиди по сериалу «Игра престолов» Софи Тернер, ее супруг Джо Джонас, Рик Эстли и Чарли Макьюэн.

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Анастасия Астахова
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