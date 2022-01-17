Актриса сериала «Клон» умерла после тяжелой болезни

Бразильская актриса Франсуаза Фортон (Françoise Forton), известная по сериалу «Клон», умерла после тяжелой болезни в воскресенье, 16 января. Ей было 64 года. Об этом сообщает портал G1.

Отмечается, что актриса боролась с раком шейки матки и последние четыре месяца находилась в клинике. Болезнь у Фортон была диагностирована в 1989 году.

За свою более чем 50-летнюю карьеру Франсуаза Фортон снялась более чем в 40 сериалах. В «Клоне» (2001) она исполнила роль Симоне, сотрудницу клиники репродуктивной медицины доктора Альбьери. Актриса продолжала работать до 2019 года.

В октябре 2021 года бразильский сценарист, создатель известной теленовеллы «Рабыня Изауры» Жилберту Тумшиц Брага скончался на 76-м году жизни. Он умер в больнице своего родного города Рио-де-Жанейро, куда 22 октября он был госпитализирован с перфорацией пищевода.

