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14:00, 2 ноября 2022Культура

В России упал спрос на концерты звездных артистов на корпоративах

В России спрос на концерты артистов на новогодних корпоративах упал на 30 процентов

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

В России упал спрос на развлекательную программу на новогодних корпоративах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации организаторов мероприятий.

По словам руководителя event-агентства ProStars Михаила Саполовича, спрос на организацию выступлений звездных артистов сократился на 25-30 процентов по сравнению с концом 2021 года. Также были урезаны бюджеты на новогодние концерты — в прошлом году на них выделяли на 20 процентов больше.

Отмечается, что вместо развлекательных программ в преддверии новогодних праздников клиенты делают запрос на подведение итогов года. Некоторые компании полностью отказались от проведения корпоративов.

Массовая отмена мероприятий стала наблюдаться в первую неделю после начала частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. Всего было отменено около 20 процентов развлекательных концертов. В ассоциации предполагают, что конечный процент будет еще выше, а половина event-агентств зафиксируют падение объемов мероприятий минимум на треть.

Ранее россияне поддержали отмену новогодних мероприятий.

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Дениза Мацаева
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