«Ъ»: в объявлениях о продаже жилья в Москве начали появляться сведения о наличии бункеров

Покупателей жилья в Москве начали информировать о наличии в доме бомбоубежищ. Сведения о наличии в здании или недалеко от него бункеров начали появляться в объявлениях о продаже квартир, пишет «Коммерсантъ».

«Имеется двухуровневый охраняемый подземный паркинг, он же бомбоубежище»,— говорится в одной из публикаций о продаже «однушки» в столице. При этом наличие бункера в доме продавцы жилья позиционируют как ключевое преимущество лотов. Реализующий квартиру в Хамовниках риелтор отдельно описывает удобства местного бомбоубежища, откуда выход ведет на станцию метро.

Эксперты отмечают, что тема бомбоубежищ в последнее время начала пользоваться повышенным спросом. По данным Worldstat, в сентябре количество поисковых запросов в «Яндексе» по слову «бомбоубежище» выросло в 17 раз год к году, интерес к бомбоубежищам в Москве вырос с нуля до 48,4 тысячи запросов.

Отмечается, что в базе ЦИАН сейчас представлено четыре лота с бункерами в Московской агломерации и три — в Санкт-Петербурге. Подобные предложения также встречаются на «Авито». При этом чаще всего, как уточняют авторы Telegram-канала «Осторожно, новости», квартиры с бомбоубежищами продаются в сталинских домах в центре Москвы.

Например, в объявлении о продаже трехкомнатной квартиры на Фрунзенской собственник указывает на наличие бомбоубежища. Оно расположено в подвале дома — тремя этажами ниже. Также поясняется, что в него можно попасть по внутренней лестнице.

Ранее на продажу выставили бывшее бомбоубежище в Екатеринбурге. Бункер был построен во времена Советского Союза и требует ремонта. Недвижимость планируют продать на аукционе с начальной стоимостью 1,13 миллиона рублей при кадастровой стоимости объекта в 4,6 миллиона рублей. Бомбоубежище также подключено к коммуникациям — в нем проведены вентиляция, водопровод, электричество и канализация.