Бомбоубежище выставили на продажу в российском городе

В Екатеринбурге на аукционе продадут бомбоубежище с начальной стоимостью 1,13 млн рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу бывшее бомбоубежище, построенное во времена Советского Союза. Бункер требует ремонта, но в нем проведены все необходимые коммуникации, пишет «Секрет фирмы».

«Приватизировать нежилое здание общей площадью 154 квадратных метра, расположенное на проспекте Ленина, 8, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене», — говорится в распоряжении о продаже. Кадастровая стоимость объекта в российском городе — 4,6 миллиона рублей, однако на торги недвижимость выставлена с начальной стоимостью 1,13 миллиона рублей.

В бункере есть два выхода и 11 помещений: коридор, два тамбура, шесть комнат и две дополнительные технических комнаты. В 2008 году бомбоубежище списали, но оно до сих пор подключено к коммуникациям — в нем присутствуют водопровод, вентиляция, электричество и канализация.

Отмечается, что долгое время убежище использовали для хранения хлама — состояние помещения заметно ухудшилось и требует основательного ремонта. Торги пройдут 23 ноября, для подачи заявки надо внести задаток в размере 228 тысяч рублей.

В конце сентября стало известно, что в России резко вырос спрос на бомбоубежища. По словам одного из продавцов подобных объектов недвижимости, больше всего запросов поступает из Курской и Белгородской областей.