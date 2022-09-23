Россияне бросились покупать бомбоубежища

В России вырос спрос на бомбоубежища

За последние две недели в России вырос спрос на бомбоубежища. О том, что граждане бросились покупать такие конструкции, сообщил продавец одного из убежищ Алексей, пишет «Подъем».

Больше всего запросов поступило из Курской и Белгородской областей. «Объявление я дал два-три месяца назад. Сначала звонили максимум один раз в день. Две недели назад стали звонить раза в три-четыре чаще», — рассказал продавец.

Алексей отметил, что большинство звонящих интересуются стоимостью и комплектацией бомбоубежищ, заказ делают только 30 процентов. По словам продавца, цена на товар зависит от региона установки и обустройством, сумма варьируется от 150 тысяч до 10 миллионов рублей.

Ранее в сентябре сталелитейный завод, принадлежащий самому богатому человеку Украины Ринату Ахмедову, начал делать переносные военные убежища. Предприятие поставляет капсулы украинским солдатам. После погружения на полтора метра под землю такие убежища могут выдержать попадание 150-миллиметровых снарядов. Стоимость одного убежища составляет 200 тысяч гривен.