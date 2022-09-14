Богатейший человек Украины начал делать переносные убежища

Украинский миллиардер Ринат Ахметов начал поставлять переносные убежища военным

Сталелитейный завод, принадлежащий самому богатому человеку Украины Ринату Ахмедову, начал делать переносные военные убежища. Предприятие миллиардера поставляет конструкции украинским солдатам, сообщает «Bloomberg».

Речь идет о металлических капсулах от компании ООО «Метинвест холдинг», которые производятся на заводе в Запорожье. После погружения на 1,5 метра под землю такие конструкции могут выдержать попадание 150-миллиметровых снарядов. Убежища могут стать укрытием во время атак, столовыми или полевыми банями.

Стоимость одной капсулы составляет 200 тысяч гривен (около 345 тысяч рублей). Согласно планам, предприятие будут производить по 20 убежищ в месяц. К настоящему моменту компания бесплатно доставила 10 таких конструкций военным. Финальный продукт можно поставлять отдельными частями в 50 килограмм, благодаря чему для транспортировки не требуется большая бригада.

В июне Рината Ахмедова перестали считать олигархом. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что миллиардер не соответствует критериям, по которым его можно было бы так называть. По его словам, Ахмедов перестал принимать участие в политике, а также больше не влияет на медиа в стране.