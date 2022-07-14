Богатейшего человека Украины перестали считать олигархом

Министр юстиции Украины Малюська: Ринат Ахметов не соответствует критериям олигарха

Богатейший человек Украины Ринат Ахметов больше не соответствует критериям, по которым его можно было бы называть олигархом. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, его слова приводит РБК.

Министр уверен, что Ахметова больше нельзя считать олигархом, потому что он перестал принимать участие в политике, а также больше не влияет на медиа в стране. «Он [Ахметов] никогда не хотел попасть в список олигархов, был решительно настроен», — прокомментировал Малюська.

Ранее в июле стало известно, что компания Ахметова System Capital Management (SCM) выходит из медиабизнеса. «Дочка» SCM — Media Group Ukraine (MGU) — намерена передать лицензии на свои телеканалы и печатные СМИ украинским властям и прекратить работу онлайн-СМИ.

Ранее SCM Group заявила, что подаст иск против России. А сам Ахметов обещал отстроить Мариуполь и восстановить всю страну.