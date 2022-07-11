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Богатейший человек Украины передаст свой бизнес государству

Богатейший человек Украины Ринат Ахметов заявил, что передаст свой медиабизнес государству

Фото: Григорий Василенко / РИА Новости

Богатейший человек Украины Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания System Capital Management (SCM) выходит из медиабизнеса. Соответствующее заявление было направлено Reuters. Свое решение бизнесмен объяснил принятым в 2021 году законом, направленным на ограничение влияния олигархов.

Дочерняя компания SCM — Media Group Ukraine (MGU) — намерена передать лицензии на свои телеканалы и печатные СМИ украинским властям и прекратить работу онлайн-СМИ. По словам Ахметова, его инвесткомпания не смогла продать свой медиабизнес на рыночных условиях из-за спецоперации и шестимесячного срока, установленного украинским законодательством для продажи медиаактивов.

«Будучи крупнейшим частным инвестором в украинскую экономику, я неоднократно заявлял, что никогда не был и не собираюсь быть олигархом», — указано в заявлении Ахметова. Его состояние в сентябре 2021 года оценивалось в 10 миллиардов долларов. На начало 2022 года бизнесмен занимал первое место в украинском Forbes.

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«Закон против олигархов» был принят с целью оградить политику страны и государственную деятельность от влияния со стороны богатейших бизнесменов. Лиц, признанных олигархами, включают в специальный реестр и ограничивают в некоторых действиях, например, им запрещается финансировать политические партии.

В конце июня Ахметов подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России о компенсации ущерба. «Как собственник "Азовстали" и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских Вооруженных сил», бизнесмен потребовал от России компенсацию «за грубые нарушения его прав собственности».

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Софья Ермакова
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